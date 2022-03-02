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1 марта, 21:01
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Посольство РФ в Польше пообещало разобраться в законности изъятия российских зданий

По словам посла Андреева, польская сторона намерена конфисковать у России строение на улице Собеского, а также школу.

<p>Здание Посольства РФ в Варшаве. Обложка © ТАСС / Витвицкий Алексей</p>

Здание Посольства РФ в Варшаве. Обложка © ТАСС / Витвицкий Алексей

Посольство РФ в Варшаве намерено выяснить, на каком основании и насколько правомерно польской властью было принято решение об изъятии российской недвижимости. Об этом заявил посол России в Польше Сергей Андреев.

"С этой ситуацией ещё нужно разобраться. Мы услышали информацию, которая поступает к нам по этому вопросу. Завтра мы будем разбираться с её правовыми аспектами", сказал Андреев в беседе с ТАСС.

МИД Польши начал процесс изъятия российской недвижимости в республике

МИД Польши начал процесс изъятия российской недвижимости в республике

По словам российского дипломата, первое здание — на улице Собеского — никак не используется в отличие от второго, в котором расположена школа. Сейчас дипмиссии предстоит выяснить, на основании каких документов планируется совершение процедуры.

Напомним, что поводом для санкций в отношении России и прочих ограничений экономического и иного плана стала российская "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

Юлия Коновалова

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