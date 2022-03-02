Посольство РФ в Польше пообещало разобраться в законности изъятия российских зданий

По словам посла Андреева, польская сторона намерена конфисковать у России строение на улице Собеского, а также школу.

Посольство РФ в Варшаве намерено выяснить, на каком основании и насколько правомерно польской властью было принято решение об изъятии российской недвижимости. Об этом заявил посол России в Польше Сергей Андреев.

"С этой ситуацией ещё нужно разобраться. Мы услышали информацию, которая поступает к нам по этому вопросу. Завтра мы будем разбираться с её правовыми аспектами", — сказал Андреев в беседе с ТАСС.

По словам российского дипломата, первое здание — на улице Собеского — никак не используется в отличие от второго, в котором расположена школа. Сейчас дипмиссии предстоит выяснить, на основании каких документов планируется совершение процедуры.