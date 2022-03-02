ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 марта 2022, 21:59
3839

В Донбассе жители сёл жалуются на грабежи со стороны отступающих украинских военных

В частности, в селе Бугас силовики из Незалежной ворвались в дом пожилого фермера, выгнали его на улицу и ограбили жилище.

Жители освобождённых сёл Донбасса жалуются на грабежи со стороны отступающих украинских военных. По словам сельчан, ВСУ забирают продовольствие из магазинов и частных домов.

В частности, грабежи мирных жителей происходили в селе Бугас в Волновахском районе Донецкой области.

Бастрыкин поручил расследовать расстрел мирных жителей Волновахи украинскими националистами
Бастрыкин поручил расследовать расстрел мирных жителей Волновахи украинскими националистами

"На краю (населённого пункта Бугас. — Прим. Лайфа) дом большой. Выгнали старика на улицу и забрали всё. Он жил хорошо. Он фермер был. У него ничего там не оставили. Всё забрали, на машину погрузили и уехали... У другого не завелась машина, и они (украинские военные. — Прим. Лайфа) спалили её. Мальчик стоит и смотрит, как его машина горит", — рассказала журналистам жительница недавно освобождённого населённого пункта Бугас, передаёт РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что СК РФ создал штаб по документированию преступлений Киева против жителей ДНР и ЛНР. Он займётся сбором и фиксацией доказательств того, что военная и политическая власть Украины, а также члены националистических батальонов и другие лица совершали геноцид и другие деяния против мира.

Украинцы раскрыли планы ВСУ взрывать детсады в Киеве для "имитации зверств" России
Украинцы раскрыли планы ВСУ взрывать детсады в Киеве для "имитации зверств" России

Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

BannerImage

Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Иван Косицын
  • Новости
  • Донбасс
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar