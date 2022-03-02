В Донбассе жители сёл жалуются на грабежи со стороны отступающих украинских военных

В частности, в селе Бугас силовики из Незалежной ворвались в дом пожилого фермера, выгнали его на улицу и ограбили жилище.

Жители освобождённых сёл Донбасса жалуются на грабежи со стороны отступающих украинских военных. По словам сельчан, ВСУ забирают продовольствие из магазинов и частных домов.

В частности, грабежи мирных жителей происходили в селе Бугас в Волновахском районе Донецкой области.

"На краю (населённого пункта Бугас. — Прим. Лайфа) дом большой. Выгнали старика на улицу и забрали всё. Он жил хорошо. Он фермер был. У него ничего там не оставили. Всё забрали, на машину погрузили и уехали... У другого не завелась машина, и они (украинские военные. — Прим. Лайфа) спалили её. Мальчик стоит и смотрит, как его машина горит", — рассказала журналистам жительница недавно освобождённого населённого пункта Бугас, передаёт РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что СК РФ создал штаб по документированию преступлений Киева против жителей ДНР и ЛНР. Он займётся сбором и фиксацией доказательств того, что военная и политическая власть Украины, а также члены националистических батальонов и другие лица совершали геноцид и другие деяния против мира.