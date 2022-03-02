Bloomberg озвучил даты обсуждения членства Украины в Евросоюзе
Отмечается, что постпреды попросят Еврокомиссию дать первоначальную оценку шансам Незалежной на присоединение к блоку.
Главы стран Евросоюза обсудят возможность вступления Украины в альянс на саммите в Париже, который состоится 10–11 марта. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.
"Ожидается, что лидеры ЕС обсудят перспективы Украины на саммите в Париже 10–11 марта", — говорится в публикации.
По данным агентства, постпреды попросят Европейскую комиссию, исполнительный орган блока, оценить шансы Украины на вступление в альянс 27 стран.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой оперативно принять страну в свои ряды по новой, особой процедуре. Позднее глава государства подписал заявку Незалежной на вступление в ЕС. Все эти действия Киева происходят на фоне специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", которую Россия начала 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал: речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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