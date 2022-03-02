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1 марта, 22:25
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Постпред при ООН в Женеве Гатилов заявил о необходимости убрать ядерное оружие из Европы

Дипломат подчеркнул, что американские военные базы представляют угрозу безопасности РФ, Москва уже давно требует, чтобы Вашингтон убрал вооружения от российских границ.

Настало время убрать ядерное оружие из Западной и Восточной Европы. Об этом заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

"Время подходящее для того, чтобы убрать ядерное оружие из Западной и Восточной Европы и отовсюду", — приводятся слова постпреда в телеграм-канале ливанского телеканала Al-Mayadeen.

Лавров потребовал от США "вернуть домой" ядерное оружие из Европы

Лавров потребовал от США "вернуть домой" ядерное оружие из Европы

Гатилов добавил, что американские военные базы представляют угрозу безопасности РФ, Москва уже давно требует, чтобы Вашингтон убрал вооружения от российских границ.

Также дипломат заметил, что Соединённые Штаты не могут исключить Россию из Совета по правам человека или Совета безопасности ООН.

Постпред при ООН Гатилов заявил о невозможности исключить Россию из организации

Постпред при ООН Гатилов заявил о невозможности исключить Россию из организации

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США забрать своё ядерное оружие из Европы и "вернуть его домой", а созданную для него инфраструктуру на Старом континенте полностью ликвидировать.

Обложка © ТАСС / EPA / FABRICE COFFRINI

Иван Косицын

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