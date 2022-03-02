Постпред при ООН в Женеве Гатилов заявил о необходимости убрать ядерное оружие из Европы

Настало время убрать ядерное оружие из Западной и Восточной Европы. Об этом заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

"Время подходящее для того, чтобы убрать ядерное оружие из Западной и Восточной Европы и отовсюду", — приводятся слова постпреда в телеграм-канале ливанского телеканала Al-Mayadeen.

Гатилов добавил, что американские военные базы представляют угрозу безопасности РФ, Москва уже давно требует, чтобы Вашингтон убрал вооружения от российских границ.

Также дипломат заметил, что Соединённые Штаты не могут исключить Россию из Совета по правам человека или Совета безопасности ООН.