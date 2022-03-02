Ford объявил о приостановке деятельности в России

Американская компания Ford приостанавливает деятельность в России в связи с ситуацией на Украине. Соответствующее заявление было опубликовано на её сайте.

"В связи со сложившейся ситуацией мы сегодня проинформировали наших партнёров по совместному предприятию, что приостанавливаем свою деятельность в России начиная с этого момента до дальнейшего уведомления", — сказано в сообщении.

Ранее Лайф писал о том, что компания Renault приостановила производство в России до 5 марта. В пресс-службе производителя объяснили, что это связано с перебоями в поставках комплектующих. Уточнялось, что в компании работают над поиском решения проблемы для скорейшего возобновления работы. Также сообщалось, что завод Hyundai в Петербурге приостановил работу до 5 марта.