Ford объявил о приостановке деятельности в России
В компании уточнили, что решение начинает действовать с сегодняшнего дня до дальнейшего уведомления.
Американская компания Ford приостанавливает деятельность в России в связи с ситуацией на Украине. Соответствующее заявление было опубликовано на её сайте.
"В связи со сложившейся ситуацией мы сегодня проинформировали наших партнёров по совместному предприятию, что приостанавливаем свою деятельность в России начиная с этого момента до дальнейшего уведомления", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф писал о том, что компания Renault приостановила производство в России до 5 марта. В пресс-службе производителя объяснили, что это связано с перебоями в поставках комплектующих. Уточнялось, что в компании работают над поиском решения проблемы для скорейшего возобновления работы. Также сообщалось, что завод Hyundai в Петербурге приостановил работу до 5 марта.
Поводом для санкций в отношении России и прочих ограничений экономического плана стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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