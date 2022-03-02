В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреливают посёлок шахты им. Абакумова в Донецке

Информация о жертвах и повреждениях инфраструктуры уточняется. Ранее сообщалось, что 1 марта при обстрелах погибло пять мирных жителей республики.

Украинские силовики в ночь на 2 марта начали обстреливать посёлок шахты им. Абакумова, который находится в Кировском районе Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"По оперативной информации, под обстрелом находится посёлок шахты им. Абакумова в Кировском районе г. Донецка", — говорится в сообщении представительства, опубликованном в его телеграм-канале.

Информация о жертвах и повреждениях инфраструктуры уточняется.