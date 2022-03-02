В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреливают посёлок шахты им. Абакумова в Донецке
Информация о жертвах и повреждениях инфраструктуры уточняется. Ранее сообщалось, что 1 марта при обстрелах погибло пять мирных жителей республики.
Украинские силовики в ночь на 2 марта начали обстреливать посёлок шахты им. Абакумова, который находится в Кировском районе Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной информации, под обстрелом находится посёлок шахты им. Абакумова в Кировском районе г. Донецка", — говорится в сообщении представительства, опубликованном в его телеграм-канале.
Информация о жертвах и повреждениях инфраструктуры уточняется.
Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что 1 марта в ДНР под обстрелами ВСУ погибло 4 мирных жителя, ранения получили 23 человека, среди них девятилетняя девочка. Позже стало известно, что погибла ещё одна женщина.
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