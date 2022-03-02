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Опубликовано 1 марта 2022, 22:52

В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреливают посёлок шахты им. Абакумова в Донецке

Информация о жертвах и повреждениях инфраструктуры уточняется. Ранее сообщалось, что 1 марта при обстрелах погибло пять мирных жителей республики.

Украинские силовики в ночь на 2 марта начали обстреливать посёлок шахты им. Абакумова, который находится в Кировском районе Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"По оперативной информации, под обстрелом находится посёлок шахты им. Абакумова в Кировском районе г. Донецка", — говорится в сообщении представительства, опубликованном в его телеграм-канале.

Информация о жертвах и повреждениях инфраструктуры уточняется.

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Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что 1 марта в ДНР под обстрелами ВСУ погибло 4 мирных жителя, ранения получили 23 человека, среди них девятилетняя девочка. Позже стало известно, что погибла ещё одна женщина.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © Facebook / GeneralStaff.ua

Никита Никонов
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