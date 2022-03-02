Всемирный банк готовит пакет финансовой поддержки Украины в размере 3 млрд долларов

"В ВБ мы готовим пакет поддержки в размере трёх миллиардов долларов в ближайшие месяцы, начиная с операции по поддержке бюджета с быстрым предоставлением средств на сумму не менее 350 млн долларов, которая будет представлена на утверждение совета директоров на этой неделе, за которой последует поддержка в сфере здравоохранения и образования на сумму 200 млн долларов с быстрым предоставлением средств", — добавил Малпасс.

Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.