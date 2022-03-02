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1 марта, 23:18

Всемирный банк готовит пакет финансовой поддержки Украины в размере 3 млрд долларов

По словам глав ВБ и МВФ Дэвида Малпасса и Кристалины Георгиевой, изначально Киев получит 350 миллионов долларов.

Всемирный банк (ВБ) готовит пакет финансовой поддержки Украины в размере трёх миллиардов долларов, а Международный валютный фонд (МВФ) изучает просьбу Киева о предоставлении экстренного финансирования. Об этом говорится в совместном письменном заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой и президента ВБ Дэвида Малпасса.

"В ВБ мы готовим пакет поддержки в размере трёх миллиардов долларов в ближайшие месяцы, начиная с операции по поддержке бюджета с быстрым предоставлением средств на сумму не менее 350 млн долларов, которая будет представлена на утверждение совета директоров на этой неделе, за которой последует поддержка в сфере здравоохранения и образования на сумму 200 млн долларов с быстрым предоставлением средств", — добавил Малпасс.

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Ранее глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба похвастался "бесконечным потоком" оружия от Запада на Украину.

Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © Pixabay

Иван Косицын

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