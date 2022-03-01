Министр иностранных дел Украины Кулеба потребовал от США новых санкций против России

"В ходе разговора Энтони Блинкен подтвердил, что США неизменно поддерживают Украину. Я подчеркнул, что Украина жаждет мира, но, пока мы находимся под натиском России, нам нужно больше санкций и оружия. Госсекретарь заверил меня и в том, и в другом. Мы согласовали дальнейшие шаги", — написал Кулеба в "Твиттере".