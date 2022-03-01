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Опубликовано 1 марта 2022, 00:51

Министр иностранных дел Украины Кулеба потребовал от США новых санкций против России

По словам дипломата, Киев жаждет мира, но пока находится под натиском Москвы, поэтому необходимы дополнительные меры и поддержка.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости введения дополнительных санкций против России. Такое заявление украинский дипломат сделал по итогам телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

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"В ходе разговора Энтони Блинкен подтвердил, что США неизменно поддерживают Украину. Я подчеркнул, что Украина жаждет мира, но, пока мы находимся под натиском России, нам нужно больше санкций и оружия. Госсекретарь заверил меня и в том, и в другом. Мы согласовали дальнейшие шаги", написал Кулеба в "Твиттере".

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Ранее Лайф писал, что ЕС впервые профинансирует покупку и поставку вооружения на Украину из-за проведения Россией специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Кроме того, генсек НАТО заявил о готовности и дальше поставлять Украине оружие. Также о готовности отправить Незалежной вооружение высказались Нидерланды, Канада, Чехия и Германия. Так, например, канадский премьер Джастин Трюдо сообщил, что Оттава направит Киеву противотанковое оружие.

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Обложка © Facebook / Dmytro Kuleba

Юлия Коновалова
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