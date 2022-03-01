Украинские мобильные операторы отключили связь абонентам с российскими номерами
Ранее сообщалось, что сотовые операторы Незалежной также заблокировали доступ пользователям из Белоруссии.
Украинские мобильные операторы заблокировали доступ к своим сетям телефонам с российскими номерами. Об этом сообщает Госслужба специальной связи и защиты информации страны.
"Украинские операторы отключили связь, заблокировав доступ телефонам с российскими номерами к своим сетям", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Ранее сообщалось о трёх мобильных операторах Украины, которые закрыли доступ абонентам из РФ, — "Киевстар", Vodafone и lifecell. Также они отключили связь белорусским пользователям.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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