ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 марта 2022, 00:48

Украинские мобильные операторы отключили связь абонентам с российскими номерами

Ранее сообщалось, что сотовые операторы Незалежной также заблокировали доступ пользователям из Белоруссии.

Украинские мобильные операторы заблокировали доступ к своим сетям телефонам с российскими номерами. Об этом сообщает Госслужба специальной связи и защиты информации страны.

"Украинские операторы отключили связь, заблокировав доступ телефонам с российскими номерами к своим сетям", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Оператор "Киевстар" заблокировал СМС из России и Белоруссии
Оператор "Киевстар" заблокировал СМС из России и Белоруссии

Ранее сообщалось о трёх мобильных операторах Украины, которые закрыли доступ абонентам из РФ, — "Киевстар", Vodafone и lifecell. Также они отключили связь белорусским пользователям.

Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Постпред КНР при ООН Цзюнь назвал окончательный способ решения кризиса на Украине
Постпред КНР при ООН Цзюнь назвал окончательный способ решения кризиса на Украине
BannerImage

Обложка © Pixabay

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar