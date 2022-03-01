Постпред КНР при ООН Цзюнь назвал окончательный способ решения кризиса на Украине

Дипломат подчеркнул, что международному сообществу необходимо способствовать диалогу и политическому урегулированию, не допуская дальнейшей эскалации.

Переговоры между Москвой и Киевом являются окончательным путём решения украинского кризиса. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред Китая при международной организации Чжан Цзюнь.

"Самое главное пока — как можно скорее вернуться на трек дипломатических переговоров и политического урегулирования, способствовать деэскалации ситуации", — пояснил Чжан Цзюнь.

Дипломат добавил, что Китай поддерживает проведение прямых диалогов и переговоров между Россией и Украиной, и подчеркнул, что это является окончательным способом решения существующей проблемы. Постпред КНР отметил, что международному сообществу необходимо способствовать этому диалогу, не допуская дальнейшей эскалации ситуации.