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Регион
Опубликовано 1 марта 2022, 00:14
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Постпред КНР при ООН Цзюнь назвал окончательный способ решения кризиса на Украине

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь. Обложка © ТАСС / EPA / JASON SZENES

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь. Обложка © ТАСС / EPA / JASON SZENES

Дипломат подчеркнул, что международному сообществу необходимо способствовать диалогу и политическому урегулированию, не допуская дальнейшей эскалации.

Переговоры между Москвой и Киевом являются окончательным путём решения украинского кризиса. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред Китая при международной организации Чжан Цзюнь.

"Самое главное пока — как можно скорее вернуться на трек дипломатических переговоров и политического урегулирования, способствовать деэскалации ситуации", — пояснил Чжан Цзюнь.

Дипломат добавил, что Китай поддерживает проведение прямых диалогов и переговоров между Россией и Украиной, и подчеркнул, что это является окончательным способом решения существующей проблемы. Постпред КНР отметил, что международному сообществу необходимо способствовать этому диалогу, не допуская дальнейшей эскалации ситуации.

Зеленский заявил, что Украина не получила желаемого результата на переговорах с Россией
Зеленский заявил, что Украина не получила желаемого результата на переговорах с Россией

Напомним, накануне в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и сейчас возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующий этап состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни.

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Юлия Коновалова
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