FIG отклонила протест Украины и допустила российских гимнастов до участия в этапе Кубка мира

Российские гимнасты получили возможность выступить на этапе Кубка мира в Катаре в нейтральном статусе. Такое решение принял технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG). Он отклонил протест украинской делегации. Об этом сообщила старший тренер сборной РФ Валентина Родионенко.

"Нас допустили до участия в этапе Кубка мира, несмотря на официальный протест украинской делегации, которая заявила об отказе от выступления на соревнованиях в случае допуска спортсменов России и Белоруссии. Этот протест разбирал техком FIG", — приводит её слова ТАСС.

По словам Родионенко, наши спортсмены будут выступать в нейтральном статусе и без какой-либо российской символики.

"Психологическое состояние наших спортсменов очень нехорошее. Внешне это, может, и не проявляется, но большое внутреннее напряжение всё равно присутствует", — добавила старший тренер российской сборной.