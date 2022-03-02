FIG отклонила протест Украины и допустила российских гимнастов до участия в этапе Кубка мира
При этом согласно решению Международной федерации гимнастики наши спортсмены будут выступать в нейтральном статусе и без какой-либо российской символики.
Российские гимнасты получили возможность выступить на этапе Кубка мира в Катаре в нейтральном статусе. Такое решение принял технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG). Он отклонил протест украинской делегации. Об этом сообщила старший тренер сборной РФ Валентина Родионенко.
"Нас допустили до участия в этапе Кубка мира, несмотря на официальный протест украинской делегации, которая заявила об отказе от выступления на соревнованиях в случае допуска спортсменов России и Белоруссии. Этот протест разбирал техком FIG", — приводит её слова ТАСС.
По словам Родионенко, наши спортсмены будут выступать в нейтральном статусе и без какой-либо российской символики.
"Психологическое состояние наших спортсменов очень нехорошее. Внешне это, может, и не проявляется, но большое внутреннее напряжение всё равно присутствует", — добавила старший тренер российской сборной.
Отметим, что этап Кубка мира в Дохе пройдёт с 2 по 5 марта. На данный турнир было заявлено семь российских гимнастов, включая олимпийских чемпионок Викторию Листунову и Владиславу Уразову.
Ранее Лайф сообщал, что ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на принятие молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов.
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