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1 марта, 23:57

FIG отклонила протест Украины и допустила российских гимнастов до участия в этапе Кубка мира

При этом согласно решению Международной федерации гимнастики наши спортсмены будут выступать в нейтральном статусе и без какой-либо российской символики.

Российские гимнасты получили возможность выступить на этапе Кубка мира в Катаре в нейтральном статусе. Такое решение принял технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG). Он отклонил протест украинской делегации. Об этом сообщила старший тренер сборной РФ Валентина Родионенко.

"Нас допустили до участия в этапе Кубка мира, несмотря на официальный протест украинской делегации, которая заявила об отказе от выступления на соревнованиях в случае допуска спортсменов России и Белоруссии. Этот протест разбирал техком FIG", — приводит её слова ТАСС.

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По словам Родионенко, наши спортсмены будут выступать в нейтральном статусе и без какой-либо российской символики.

"Психологическое состояние наших спортсменов очень нехорошее. Внешне это, может, и не проявляется, но большое внутреннее напряжение всё равно присутствует", — добавила старший тренер российской сборной.

Отметим, что этап Кубка мира в Дохе пройдёт с 2 по 5 марта. На данный турнир было заявлено семь российских гимнастов, включая олимпийских чемпионок Викторию Листунову и Владиславу Уразову.

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Обложка © ТАСС / AP / Gregory Bull

Иван Косицын

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