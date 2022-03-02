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Регион
Опубликовано 2 марта 2022, 00:33
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Байден заявил, что Россия отвергла попытки дипломатического урегулирования проблем

Джо Байден. Фото © ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS

Джо Байден. Фото © ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS

При этом глава Белого дома утверждает, что "издержки и угрозы для Америки и мира нарастают, поэтому был создан альянс НАТО".

Президент США Джо Байден заявил, что руководство России якобы отвергло попытки дипломатического решения проблем безопасности в Европе совместно с Западом. Об этом пишет ТАСС.

"[Президент России Владимир Путин] отверг усилия в сфере дипломатии. Он считал, что Запад и НАТО не ответят. И он считал, что сможет расколоть нас здесь, на родине. Путин ошибался. Мы были готовы", — заявил Байден, добавив, что российская "Операция Z" якобы была преднамеренной и неспровоцированной.

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По его словам, "издержки и угрозы для Америки и мира нарастают, поэтому был создан альянс НАТО".

Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Это произошло в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

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Иван Косицын
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