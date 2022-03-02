Байден заявил, что Россия отвергла попытки дипломатического урегулирования проблем

При этом глава Белого дома утверждает, что "издержки и угрозы для Америки и мира нарастают, поэтому был создан альянс НАТО".

Президент США Джо Байден заявил, что руководство России якобы отвергло попытки дипломатического решения проблем безопасности в Европе совместно с Западом. Об этом пишет ТАСС.

"[Президент России Владимир Путин] отверг усилия в сфере дипломатии. Он считал, что Запад и НАТО не ответят. И он считал, что сможет расколоть нас здесь, на родине. Путин ошибался. Мы были готовы", — заявил Байден, добавив, что российская "Операция Z" якобы была преднамеренной и неспровоцированной.

По его словам, "издержки и угрозы для Америки и мира нарастают, поэтому был создан альянс НАТО".