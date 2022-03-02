США высвободят 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва
Как утверждается, это необходимо для устранения перебоев на рынке и с поставками, которые начались в связи с событиями на Украине.
Министерство энергетики Соединённых Штатов подтвердило, что высвободит 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва страны из-за ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в пресс-релизе американского ведомства.
Как следует из публикации, уведомление о продаже 30 миллионов баррелей сырья будет опубликовано 2 марта. Отмечается, что такие меры станут "частью скоординированных со странами – членами Международного энергетического агентства (МЭА) действий по коллективному высвобождению первоначальных 60 млн баррелей нефти из стратегических нефтяных запасов". В ведомстве уточнили, что целью этого шага является устранение перебоев с поставками и на рынке сырья в целом, которые начались после обострения ситуации на Украине.
Лайф писал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Европу отказаться от газа и нефти из России, несмотря на последствия.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Япония. Лайф следит за развитием событий на Украине.
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