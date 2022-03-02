США высвободят 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Министерство энергетики Соединённых Штатов подтвердило, что высвободит 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва страны из-за ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в пресс-релизе американского ведомства.

Как следует из публикации, уведомление о продаже 30 миллионов баррелей сырья будет опубликовано 2 марта. Отмечается, что такие меры станут "частью скоординированных со странами – членами Международного энергетического агентства (МЭА) действий по коллективному высвобождению первоначальных 60 млн баррелей нефти из стратегических нефтяных запасов". В ведомстве уточнили, что целью этого шага является устранение перебоев с поставками и на рынке сырья в целом, которые начались после обострения ситуации на Украине.