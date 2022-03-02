Оператор "Северного потока – 2" ещё не подал заявление о банкротстве, уточнили в Швейцарии

Оператор газопровода "Северный поток – 2", швейцарская компания Nord Stream 2 AG, пока не подала заявление о банкротстве, уточнила Сильвия Талман-Гут — руководитель экономического департамента швейцарского кантона Цуг, где находится штаб-квартира компании.

"Оператор газопровода "Северный поток – 2", швейцарская компания Nord Stream 2 AG, уволила всех сотрудников, в общей сложности 106 человек", — заявила Талман-Гут в беседе с РИА "Новости".