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2 марта, 01:32

Оператор "Северного потока – 2" ещё не подал заявление о банкротстве, уточнили в Швейцарии

При этом компания Nord Stream 2 AG уволила всех сотрудников, в общей сложности 106 человек, заявил глава экономического департамента швейцарского кантона Цуг.

Оператор газопровода "Северный поток – 2", швейцарская компания Nord Stream 2 AG, пока не подала заявление о банкротстве, уточнила Сильвия Талман-Гут — руководитель экономического департамента швейцарского кантона Цуг, где находится штаб-квартира компании.

"Оператор газопровода "Северный поток – 2", швейцарская компания Nord Stream 2 AG, уволила всех сотрудников, в общей сложности 106 человек", заявила Талман-Гут в беседе с РИА "Новости".

Ранее исполнительный директор Восточного комитета экономики (OA) Германии Михаэль Хармс заявил, что тема с "Северным потоком – 2" закрыта надолго. Он считает, что проект был хорошим, но умер в долгосрочной перспективе.

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Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний". Позже президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против компании – оператора "Северного потока – 2". Минфин Штатов ввёл ограничения в отношении компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Обложка © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Юлия Коновалова

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