Инфекционист Тимаков предупредил о влиянии "стелс-омикрона" на иммунитет

Штамм коронавируса BA.2, также известный как "стелс-омикрон", поражает желудочно-кишечный тракт, что негативно сказывается на работе иммунной системы человека. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

При нарушении работы кишечника у человека могут наблюдаться такие проблемы, как расстройство стула, увеличение лимфоузлов, постоянные боли в животе. Кроме того, могут обостриться заболевания ЖКТ, такие как, например, гастрит, пояснил Тимаков. Врач подчеркнул, что после перенесённого "стелс-омикрона" перечисленные проблемы могут наблюдаться у пациента в течение месяца. Нередко недомогание сопровождается потливостью, болями в голове и общей разбитостью, добавил специалист.