Инфекционист Тимаков предупредил о влиянии "стелс-омикрона" на иммунитет
Специалист также пояснил, какие симптомы сопровождают заболевание и как долго длится недомогание после перенесённой болезни.
Штамм коронавируса BA.2, также известный как "стелс-омикрон", поражает желудочно-кишечный тракт, что негативно сказывается на работе иммунной системы человека. Об этом рассказал инфекционист Евгений Тимаков.
"Вариант "омикрона" BA.2 приводит к нарушениям микробиоты. При нарушении микробиоты меняется состав флоры кишечника плюс состав среды обитания. Нарушается всасываемость различных микроэлементов, строительных кирпичей для организма: белков, жиров, углеводов. Нарушается работа поджелудочной железы, ферментная функция страдает. Вторично страдает иммунитет", — рассказал Тимаков в беседе с Ura.ru.
При нарушении работы кишечника у человека могут наблюдаться такие проблемы, как расстройство стула, увеличение лимфоузлов, постоянные боли в животе. Кроме того, могут обостриться заболевания ЖКТ, такие как, например, гастрит, пояснил Тимаков. Врач подчеркнул, что после перенесённого "стелс-омикрона" перечисленные проблемы могут наблюдаться у пациента в течение месяца. Нередко недомогание сопровождается потливостью, болями в голове и общей разбитостью, добавил специалист.
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