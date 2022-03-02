Постпред при ООН Гатилов: Москва не видит желания Киева найти взвешенное решение проблемы

При этом дипломат заметил, что Россия надеется, что начавшиеся контакты между двумя странами в скором времени будут продолжены и послужат началом политического решения.

Россия пока не уверена в том, что диалог с украинской стороной принесёт желаемые результаты. Как заявил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, Москва не видит желания Киева найти взвешенное решение возникшей проблемы.

"Россия пока не уверена в том, что диалог с украинской стороной принесёт желаемые результаты. <...> Мы не видим желания украинского режима попытаться найти легитимное и взвешенное решение этой проблемы", — отметил дипломат в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen.

При этом Гатилов добавил, что контакты между российской и украинской делегациями начались и Москва надеется на то, что "в ближайшем будущем эти контакты будут продолжены и послужат началом политического решения".

Ранее постпред РФ при ООН в Женеве заявил о необходимости убрать ядерное оружие из Европы. Гатилов также подчеркнул, что американские военные базы представляют угрозу безопасности РФ, Москва уже давно требует, чтобы Вашингтон убрал вооружения от российских границ.