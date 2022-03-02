Постпред при ООН Гатилов: Москва не видит желания Киева найти взвешенное решение проблемы
Переговоры российской и украинской делегаций в Белоруссии © ТАСС / Александр Кряжев / POOL
При этом дипломат заметил, что Россия надеется, что начавшиеся контакты между двумя странами в скором времени будут продолжены и послужат началом политического решения.
Россия пока не уверена в том, что диалог с украинской стороной принесёт желаемые результаты. Как заявил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, Москва не видит желания Киева найти взвешенное решение возникшей проблемы.
"Россия пока не уверена в том, что диалог с украинской стороной принесёт желаемые результаты. <...> Мы не видим желания украинского режима попытаться найти легитимное и взвешенное решение этой проблемы", — отметил дипломат в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen.
При этом Гатилов добавил, что контакты между российской и украинской делегациями начались и Москва надеется на то, что "в ближайшем будущем эти контакты будут продолжены и послужат началом политического решения".
Ранее постпред РФ при ООН в Женеве заявил о необходимости убрать ядерное оружие из Европы. Гатилов также подчеркнул, что американские военные базы представляют угрозу безопасности РФ, Москва уже давно требует, чтобы Вашингтон убрал вооружения от российских границ.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Это произошло в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.