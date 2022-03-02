Вице-президент Венесуэлы Родригес обвинила Запад в разжигании ненависти к России
Так она прокомментировала бойкот, устроенный Сергею Лаврову в ООН. По словам Родригес, нетерпимость к РФ продвигают те, кто ответствен за возникновение кризиса на Украине.
Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес обвинила страны Запада в возбуждении ненависти и нетерпимости к России. Так она прокомментировала бойкот, который устроили главе МИД РФ Сергею Лаврову на сессии Совета Организации Объединённых Наций (ООН) по правам человека.
"В общем доме прав человека проявляют и продвигают ненависть и нетерпимость по отношению к России. Это делают те, кто сам виноват в кризисе на Украине", — написала политик в "Твиттере".
Родригес добавила, что "Венесуэла присоединяется к тем, кто продвигает диалог во имя мира".
Ранее агентство Reuters сообщило, что представители около 40 западных стран покинули зал во время трансляции видеообращения Лаврова на сессии Совета ООН по правам человека.
Накануне в пресс-службе Кремля сообщили, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в разговоре с президентом России Владимиром Путиным поддержал "Операцию Z" по защите Донбасса от агрессии Украины. Глава Венесуэлы также рассказал о необходимости противодействовать кампании лжи и дезинформации на Западе.
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