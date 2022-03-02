Вице-президент Венесуэлы Родригес обвинила Запад в разжигании ненависти к России

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес обвинила страны Запада в возбуждении ненависти и нетерпимости к России. Так она прокомментировала бойкот, который устроили главе МИД РФ Сергею Лаврову на сессии Совета Организации Объединённых Наций (ООН) по правам человека.

"В общем доме прав человека проявляют и продвигают ненависть и нетерпимость по отношению к России. Это делают те, кто сам виноват в кризисе на Украине", — написала политик в "Твиттере".

Родригес добавила, что "Венесуэла присоединяется к тем, кто продвигает диалог во имя мира".

Ранее агентство Reuters сообщило, что представители около 40 западных стран покинули зал во время трансляции видеообращения Лаврова на сессии Совета ООН по правам человека.