"Роскосмос" потребовал от властей Великобритании выйти из состава акционеров OneWeb

В противном случае ракета-носитель "Союз-2.1б" не будет запускать с Байконура 36 британских спутников связи, отметили в госкорпорации. Напомним, что старт намечен на 5 марта.