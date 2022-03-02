"Роскосмос" потребовал от властей Великобритании выйти из состава акционеров OneWeb

В противном случае ракета-носитель "Союз-2.1б" не будет запускать с Байконура 36 британских спутников связи, отметили в госкорпорации. Напомним, что старт намечен на 5 марта.

"Роскосмос" потребовал, чтобы правительство Великобритании вышло из состава акционеров компании OneWeb. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.