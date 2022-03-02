"Роскосмос" потребовал от властей Великобритании выйти из состава акционеров OneWeb
В противном случае ракета-носитель "Союз-2.1б" не будет запускать с Байконура 36 британских спутников связи, отметили в госкорпорации. Напомним, что старт намечен на 5 марта.
"Роскосмос" потребовал, чтобы правительство Великобритании вышло из состава акционеров компании OneWeb. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.
"В связи с враждебной позицией Великобритании в отношении России [из-за "Операции Z" по защите республик Донбасса] ещё одним условием запуска космических аппаратов 5 марта является выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb", — указано в сообщении.
Напомним, запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 36 космическими аппаратами OneWeb с космодрома Байконур намечен на 01:41 мск 5 марта. Как ранее отмечал генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов, всего в этом году запланировано семь запусков со спутниками OneWeb. Первый из них уже состоялся: 10 февраля из Гвианского космического центра (космодром Куру) запустили ракету с 34 аппаратами. Также Лоскутов отметил, что Британия не заявляла об отказе использовать российские "Союзы" для выведения спутников OneWeb.
Ракета "Союз-2.1б" с британскими спутниками OneWeb. Обложка © Twitter / roscosmos