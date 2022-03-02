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2 марта, 07:00
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Глава "Роскосмоса" Рогозин опроверг данные о потере контроля над российскими спутниками

Руководитель госкорпорации подчеркнул, что все центры управления работают в штатном режиме. А тех, кто заявлял об обратном, он назвал "мошенниками и мелкими аферистами".

Все российские центры управления космической деятельности работают в штатном режиме, контроль над нашими спутниками не потерян. Об этом заявил в "Твиттере" глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Информация этих мошенников и мелких аферистов не соответствует действительности. Все наши космические центры управления работают в штатном режиме", — написал он.

Отметим, ранее сообщалось о том, что хакеры группировки "NB65", связанной с Anonymous, взломали центры управления "Роскосмоса". Якобы после этого госкорпорация перестала контролировать свои спутники.

Рогозин: В Москву вернулась первая группа специалистов с космодрома Куру

Рогозин: В Москву вернулась первая группа специалистов с космодрома Куру

Как сообщал Лайф, российские хакеры Killnet обрушили сайт объявившего Москве кибервойну Anonymous. Они попросили ни под каким предлогом не сомневаться в своей стране, а также назвали власти США, Европы и Украины истинными виновниками и провокаторами происходящего.

Дмитрий Рогозин. Обложка © Facebook / "Роскосмос"

Светлана Оперук

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