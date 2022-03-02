Глава "Роскосмоса" Рогозин опроверг данные о потере контроля над российскими спутниками

Все российские центры управления космической деятельности работают в штатном режиме, контроль над нашими спутниками не потерян. Об этом заявил в "Твиттере" глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Информация этих мошенников и мелких аферистов не соответствует действительности. Все наши космические центры управления работают в штатном режиме", — написал он.

Отметим, ранее сообщалось о том, что хакеры группировки "NB65", связанной с Anonymous, взломали центры управления "Роскосмоса". Якобы после этого госкорпорация перестала контролировать свои спутники.