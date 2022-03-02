Глава "Роскосмоса" Рогозин опроверг данные о потере контроля над российскими спутниками
Руководитель госкорпорации подчеркнул, что все центры управления работают в штатном режиме. А тех, кто заявлял об обратном, он назвал "мошенниками и мелкими аферистами".
Все российские центры управления космической деятельности работают в штатном режиме, контроль над нашими спутниками не потерян. Об этом заявил в "Твиттере" глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
"Информация этих мошенников и мелких аферистов не соответствует действительности. Все наши космические центры управления работают в штатном режиме", — написал он.
Отметим, ранее сообщалось о том, что хакеры группировки "NB65", связанной с Anonymous, взломали центры управления "Роскосмоса". Якобы после этого госкорпорация перестала контролировать свои спутники.
Как сообщал Лайф, российские хакеры Killnet обрушили сайт объявившего Москве кибервойну Anonymous. Они попросили ни под каким предлогом не сомневаться в своей стране, а также назвали власти США, Европы и Украины истинными виновниками и провокаторами происходящего.
Дмитрий Рогозин. Обложка © Facebook / "Роскосмос"