ВТБ поднял ставки по рублёвым вкладам до 21% годовых

Банк ВТБ решил с 2 марта повысить ставки по рублёвым вкладам до 21%. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Банк ВТБ принял решение о повышении процентных ставок по сберегательным продуктам, в том числе и по валютным депозитам. Теперь максимальные ставки по рублёвым вкладам и накопительным счетам достигнут 21% годовых, по депозитам в долларах — 8%, в евро — 7%. Изменения вступают в силу 2 марта", — указано в сообщении.