ВТБ поднял ставки по рублёвым вкладам до 21% годовых
Также увеличены ставки по депозитам в валюте: в долларах — 8% годовых, а в евро — 7%. Ранее банк поднял минимальную ставку по ипотеке до 15,3%.
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Банк ВТБ решил с 2 марта повысить ставки по рублёвым вкладам до 21%. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"Банк ВТБ принял решение о повышении процентных ставок по сберегательным продуктам, в том числе и по валютным депозитам. Теперь максимальные ставки по рублёвым вкладам и накопительным счетам достигнут 21% годовых, по депозитам в долларах — 8%, в евро — 7%. Изменения вступают в силу 2 марта", — указано в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что ВТБ поднял минимальную ставку по ипотеке до 15,3%. С 28 февраля срок действия кредитного решения по новым заявкам стал составлять 30 дней. Это коснулось как строящегося жилья, так и сданного в эксплуатацию.