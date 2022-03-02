Народная милиция ДНР: Мариуполь блокирован
Кроме того, за сутки освобождены ещё ряд населённых пунктов, находившихся под контролем ВСУ: Широкино, Бердянское, Лебединское, Ломакино, Талаковка и Водяное.
Мариуполь блокирован, сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он выразил надежду, что мирное население сегодня начнёт выходить из города, подчеркнув, что нужно сделать всё, чтобы не пострадали люди.
Кроме того, за сутки подразделения Народной милиции ДНР освободили ещё ряд населённых пунктов, находившихся под контролем ВСУ: Широкино, Бердянское, Лебединское, Ломакино, Талаковка и Водяное.
В свою очередь Народная милиция ЛНР освободила 40 населённых пунктов, находившихся под контролем украинской армии. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © AP/TASS/Sergei Grits