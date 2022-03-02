Народная милиция ДНР: Мариуполь блокирован

Кроме того, за сутки освобождены ещё ряд населённых пунктов, находившихся под контролем ВСУ: Широкино, Бердянское, Лебединское, Ломакино, Талаковка и Водяное.

Мариуполь блокирован, сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он выразил надежду, что мирное население сегодня начнёт выходить из города, подчеркнув, что нужно сделать всё, чтобы не пострадали люди.

Кроме того, за сутки подразделения Народной милиции ДНР освободили ещё ряд населённых пунктов, находившихся под контролем ВСУ: Широкино, Бердянское, Лебединское, Ломакино, Талаковка и Водяное.