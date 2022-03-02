Народная милиция ДНР: Мариуполь блокирован

Мариуполь блокирован, сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он выразил надежду, что мирное население сегодня начнёт выходить из города, подчеркнув, что нужно сделать все, чтобы не пострадали люди.

Кроме того, за сутки подразделения Народной милиции ДНР освободили ещё ряд населенных пунктов, находившихся под контролем ВСУ: Широкино, Бердянское, Лебединское, Ломакино, Талаковка и Водяное.