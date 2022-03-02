Депутат Сухарев призвал проверить обоснованность роста цен на электронную технику
Парламентарий заметил, что у некоторых компаний рост стоимости составил до 30%, и подчеркнул, что в этих действиях можно отметить создание искусственной паники среди россиян.
В действиях ретейлеров, которые повысили цены на электронную технику, можно отметить факт нарушения правил ценообразования. С таким мнением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, который также призвал провести проверку обоснованности подъёма стоимости товаров, передаёт RT.
Парламентарий заметил, что у некоторых компаний рост стоимости составил до 30%. Сухарев подчеркнул, что в действиях этих ретейлеров можно отметить нарушение правил создания искусственной паники среди россиян, а также "правил ценообразования", и направил письмо на имя замгенпрокурора России Николая Винниченко.
"Прошу вас провести проверку по факту соблюдения крупными ретейлерами порядка ценообразования в Российской Федерации, в том числе на товары первой необходимости, на соответствие требованиям действующего законодательства, принять соответствующие меры", — говорится в письме.
Ранее Лайф рассказывал, что ретейлер DNS пообещал снизить цены на электронику после заявлений о повышении. Руководитель торговой сети призвал не устраивать паники и заверил, что никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины. Это произошло после того, как ФАС заинтересовалась резким повышением цен в торговой сети.
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