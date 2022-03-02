Депутат Сухарев призвал проверить обоснованность роста цен на электронную технику

Парламентарий заметил, что у некоторых компаний рост стоимости составил до 30%, и подчеркнул, что в этих действиях можно отметить создание искусственной паники среди россиян.

В действиях ретейлеров, которые повысили цены на электронную технику, можно отметить факт нарушения правил ценообразования. С таким мнением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, который также призвал провести проверку обоснованности подъёма стоимости товаров, передаёт RT.

Парламентарий заметил, что у некоторых компаний рост стоимости составил до 30%. Сухарев подчеркнул, что в действиях этих ретейлеров можно отметить нарушение правил создания искусственной паники среди россиян, а также "правил ценообразования", и направил письмо на имя замгенпрокурора России Николая Винниченко.