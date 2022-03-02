Банк России не возобновил фондовые торги 2 марта на Московской бирже

Центробанк РФ не стал возобновлять торги на Московской бирже 2 марта в секции фондового рынка, следует из сообщения регулятора. Это происходит уже третий день подряд.

"Банк России принял решение не возобновлять торги 2 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка", — сказано в записи.

Исключения составят режим "Выкуп: Адресные заявки" с расчётами в рублях, секции срочного рынка, кроме инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме "Закрытие позиций", а также секции рынка СПФИ. Решение по торгам на 3 марта будет объявлено до 9 утра того же дня, уточнил Банк России.