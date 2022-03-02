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2 марта, 05:38

Банк России не возобновил фондовые торги 2 марта на Московской бирже

Решение по торгам на 3 марта будет объявлено до 9 утра того же дня, уточнил регулятор. Подобное решение принимается уже третий день подряд.

<p>Обложка © Pexels</p>

Обложка © Pexels

Центробанк РФ не стал возобновлять торги на Московской бирже 2 марта в секции фондового рынка, следует из сообщения регулятора. Это происходит уже третий день подряд.

"Банк России принял решение не возобновлять торги 2 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка", — сказано в записи.

Исключения составят режим "Выкуп: Адресные заявки" с расчётами в рублях, секции срочного рынка, кроме инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме "Закрытие позиций", а также секции рынка СПФИ. Решение по торгам на 3 марта будет объявлено до 9 утра того же дня, уточнил Банк России.

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А ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объяснила причины повышения ключевой ставки до 20%. По её словам, появившаяся динамика обменного курса влияет на текущие цены товаров и приводит к резкому росту инфляционных ожиданий.

Артур Лапсаков

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