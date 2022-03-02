Ракету "Союз-2.1б" с британскими спутниками OneWeb установили на стартовый стол Байконура

Данный старт станет первым коммерческим пуском с Байконура в 2022 году. Он намечен на 01:41 мск 5 марта. Как ранее отмечал генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов, всего в этом году запланировано семь запусков со спутниками OneWeb. Первый из них уже состоялся: 10 февраля из Гвианского космического центра (космодром Куру) запустили ракету с 34 аппаратами. Также Лоскутов отметил, что Британия не заявляла об отказе использовать российские "союзы" для выведения спутников OneWeb.