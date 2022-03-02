Ракету "Союз-2.1б" с британскими спутниками OneWeb установили на стартовый стол Байконура
Следующий этап — сведение колонн обслуживания. Затем специалисты приступят к работам по графику первого стартового дня. Этот старт станет первым с Байконура в 2022 году.
Ракету "Союз-2.1б" с британскими спутниками OneWeb. Фото © Twitter / roscosmos
На стартовом комплексе площадки № 31 (Восток) космодрома Байконур установлена ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и британскими спутниками связи OneWeb. Об этом сообщает "Роскосмос".
"Ракета-носитель "Союз-2.1б" установлена на стартовый стол площадки № 31", — говорится в твиттере госкорпорации.
Следующий этап — сведение колонн обслуживания. Затем специалисты приступят к работам по графику первого стартового дня.
Данный старт станет первым коммерческим пуском с Байконура в 2022 году. Он намечен на 01:41 мск 5 марта. Как ранее отмечал генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов, всего в этом году запланировано семь запусков со спутниками OneWeb. Первый из них уже состоялся: 10 февраля из Гвианского космического центра (космодром Куру) запустили ракету с 34 аппаратами. Также Лоскутов отметил, что Британия не заявляла об отказе использовать российские "союзы" для выведения спутников OneWeb.
Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал неуместным участие США в проекте по отправке станции "Венера-Д". Он указал на введение новых и сохранение уже имеющихся санкций против России.