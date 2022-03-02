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2 марта, 05:32
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Ракету "Союз-2.1б" с британскими спутниками OneWeb установили на стартовый стол Байконура

Следующий этап — сведение колонн обслуживания. Затем специалисты приступят к работам по графику первого стартового дня. Этот старт станет первым с Байконура в 2022 году.

<p>Ракету "Союз-2.1б" с британскими спутниками OneWeb. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/roscosmos/status/1498878627601170432/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">roscosmos</a></p>

Ракету "Союз-2.1б" с британскими спутниками OneWeb. Фото © Twitter / roscosmos

На стартовом комплексе площадки № 31 (Восток) космодрома Байконур установлена ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и британскими спутниками связи OneWeb. Об этом сообщает "Роскосмос".

"Ракета-носитель "Союз-2.1б" установлена на стартовый стол площадки № 31", — говорится в твиттере госкорпорации.

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Следующий этап — сведение колонн обслуживания. Затем специалисты приступят к работам по графику первого стартового дня.

Данный старт станет первым коммерческим пуском с Байконура в 2022 году. Он намечен на 01:41 мск 5 марта. Как ранее отмечал генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов, всего в этом году запланировано семь запусков со спутниками OneWeb. Первый из них уже состоялся: 10 февраля из Гвианского космического центра (космодром Куру) запустили ракету с 34 аппаратами. Также Лоскутов отметил, что Британия не заявляла об отказе использовать российские "союзы" для выведения спутников OneWeb.

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Комментарий

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Сергей Петрищеввчера в 16:42

Ракету в ангар, спутник на изучение технологий. Бритам - большой привет:)

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