Энергокомпании США призывают Белый дом не вводить санкции против российского урана

Несколько американских энергетических компаний призывают Белый дом не вводить санкции против урана, поставляемого из России. Об этом со ссылкой на два источника сообщает Reuters.

Так, утверждается, что среди компаний значатся Duke Energy Corp и Exelon Corp, а также Институт атомной энергетики США (NEI). Именно последний работает над тем, чтобы поставки урана не вошли в новый пакет ограничений, ведь атомная энергетика страны зависит от "дешёвого российского урана".

Согласно оценкам Управления энергетической информации Минэнерго США и Всемирной ядерной ассоциации, почти половину объёма урана США получают из России, Казахстана и Узбекистана.