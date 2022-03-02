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2 марта, 04:53
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Токаев: Казахстан выступает за усиление ООН в условиях геополитической напряжённости

По его словам, страна плодотворно сотрудничает со всемирной организацией в вопросах глобальной безопасности и построения гармоничного общества.

Казахстан выступает за усиление консолидирующей роли Организации Объединённых наций (ООН) в условиях нарастающей геополитической напряжённости. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"30 лет назад Казахстан стал полноправным членом ООН. Мы плодотворно сотрудничаем с организацией в вопросах глобальной безопасности и построения гармоничного общества. В условиях нарастающей геополитической напряжённости мы выступаем за усиление ООН и её консолидирующей роли", — написал Токаев в "Твиттере".

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Ранее Лайф писал, что Токаев призвал Россию и Украину к поиску общего языка. По его словам, Казахстан при необходимости готов оказать всяческое содействие странам, включая посреднические услуги.

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Обложка © akorda.kz

Никита Никонов

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