Эксперт Кадаков разъяснил ситуацию с покупкой нового автомобиля в салоне
По словам специалиста, при непонимании реальной цены продавец начинает придерживать товар, потому что "авто завтра больше не станет, а, скорее всего, станет меньше".
Автоэксперт, главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков рассказал о том, как решение нескольких крупных иностранных автопроизводителей приостановить поставки машин в Россию может сказаться на водителях.
По словам специалиста, заказы на новые транспортные средства пока не принимаются, поскольку нет понимания, "по какому курсу их продавать".
"При непонимании реальной цены товара продавец начинает этот товар придерживать, потому что товара (автомобилей. — Прим. Лайфа) завтра больше не станет, а, скорее всего, станет меньше. Продавец не хочет продешевить, это нормально", — отметил Кадаков в беседе с RT.
При этом он добавил, что если клиент уже заранее заказал и оплатил автомобиль, то он сможет получить свою машину.
"Там, где ведётся сборка или велась до сегодняшнего дня, те автомобили, которые были законтрактованы покупателями до этого времени и была внесена предоплата, — автомобили поставляют. Если эти машины собираются, то заказчику, покупателю эти машины отправляются. Если вы сейчас приходите за автомобилем — надумали и пошли в автосалон, — то вам контракт пока не подтвердят. Я думаю, что почти все автопроизводители будут какое-то время действовать по такому сценарию", — поведал автоэксперт.
Ранее Лайф писал о том, что компания Renault приостановила производство в России до 5 марта. В пресс-службе производителя объяснили, что это связано с перебоями в поставках комплектующих. Уточнялось, что в компании работают над поиском решения проблемы для скорейшего возобновления работы. Также сообщалось, что завод Hyundai в Петербурге приостановил работу до 5 марта. В свою очередь, компания General Motors приняла решение приостановить поставки автомобилей в Россию.
Поводом для санкций в отношении России и прочих ограничений экономического плана стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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