Эксперт Кадаков разъяснил ситуацию с покупкой нового автомобиля в салоне

Автоэксперт, главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков рассказал о том, как решение нескольких крупных иностранных автопроизводителей приостановить поставки машин в Россию может сказаться на водителях.

По словам специалиста, заказы на новые транспортные средства пока не принимаются, поскольку нет понимания, "по какому курсу их продавать".

"При непонимании реальной цены товара продавец начинает этот товар придерживать, потому что товара (автомобилей. — Прим. Лайфа) завтра больше не станет, а, скорее всего, станет меньше. Продавец не хочет продешевить, это нормально", — отметил Кадаков в беседе с RT.

При этом он добавил, что если клиент уже заранее заказал и оплатил автомобиль, то он сможет получить свою машину.

"Там, где ведётся сборка или велась до сегодняшнего дня, те автомобили, которые были законтрактованы покупателями до этого времени и была внесена предоплата, — автомобили поставляют. Если эти машины собираются, то заказчику, покупателю эти машины отправляются. Если вы сейчас приходите за автомобилем — надумали и пошли в автосалон, — то вам контракт пока не подтвердят. Я думаю, что почти все автопроизводители будут какое-то время действовать по такому сценарию", — поведал автоэксперт.