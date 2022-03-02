Россиян предупредили о новой схеме мошенников с кражей денег через "обновление браузера"

Мошенники начали маскировать свои вредоносные программы под баннеры с рекламой об обновлении браузера. Об этом сообщили в компании по кибербезопасности Angara Security.

"На сайтах онлайн-магазинов мошенники распространяют баннеры с уведомлением о том, что версия браузера устарела и для повышения уровня безопасности её надо обновить. Подобные уведомления отображаются у пользователей Android-устройств, возникновение аналогичных инцидентов не исключено и среди пользователей других операционных систем", — говорится в сообщении компании, передаёт РИА "Новости".

При этом на сей раз упор злоумышленников сделан на стремление людей к безопасности, а не на персонализацию. В Angara Security отметили, что мошенники "подошли к созданию своих объявлений с нетипичным для них уровнем персонифицированной коммуникации с потенциальными жертвами". Так, в тексте баннера говорится об устаревании 89-й версии используемого браузера Google Chrome, даже если у пользователя на устройстве установлена 98-я версия, подчеркнули в компании.

"Такая халтура мошенников объяснима. Нет нужды усложнять создание объявлений за счёт отображения различного текста пользователям разных версий. Упор делается на потребность в безопасности, которую все сейчас остро испытывают, и дефицит времени на принятие решений", — приводятся в сообщении слова аналитика группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяны Лыновой.

Как утверждается, после перехода по ссылке жертва попадает на фишинговые страницы-подражатели, где требуется ввести учётные данные для авторизации аккаунта. Помимо этого нажатие на баннер может запустить загрузку документа, открытие которого приведёт к заражению устройства вредоносным ПО.