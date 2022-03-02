Байден анонсировал создание группы для расследований против бизнесменов из России
По его словам, это подразделение Минюста США займётся охотой на активы крупных российских предпринимателей.
Президент США Джо Байден заявил, что Министерство юстиции страны занимается созданием специальной группы для преследования крупных российских предпринимателей и охоты за их активами.
"Министерство юстиции США собирает специальную группу, которая займётся преступлениями российских олигархов", — сказал Байден, выступая с ежегодным посланием "О положении страны" перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.
Ранее США ввели санкции против ряда российских бизнесменов. Поводом для этого и для других ограничений в отношении РФ стала российская "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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