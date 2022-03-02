Юрист Мухамедшина предупредила о штрафе за буллинг в соцсетях

В России за оскорбления в Интернете можно получить штраф до трёх тысяч рублей, а за клевету или угрозы жизни административным наказанием не отделаешься: за такие проступки законодательство предусматривает до трёх лет лишения свободы, предупредила член Ассоциации юристов России (АЮ) Асия Мухамедшина.

"Законодательством России не установлена отдельная статья за хулиганство в Интернете в виде травли. Поэтому регулируется это как оскорбления по общим нормам — по статье 5.61 КоАП "Оскорбление". Кибербуллинг людей или даже власти не обошёл многих, и на сегодняшний день хулиган за оскорбления отделается штрафом до трёх тысяч", — отметила юрист в беседе с РИА "Новости".