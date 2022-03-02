Юрист Мухамедшина предупредила о штрафе за буллинг в соцсетях
Эксперт отметила, что распространение ложных сведений и подрыв репутации может попасть под статьи "Угроза жизни" и "Клевета".
В России за оскорбления в Интернете можно получить штраф до трёх тысяч рублей, а за клевету или угрозы жизни административным наказанием не отделаешься: за такие проступки законодательство предусматривает до трёх лет лишения свободы, предупредила член Ассоциации юристов России (АЮ) Асия Мухамедшина.
"Законодательством России не установлена отдельная статья за хулиганство в Интернете в виде травли. Поэтому регулируется это как оскорбления по общим нормам — по статье 5.61 КоАП "Оскорбление". Кибербуллинг людей или даже власти не обошёл многих, и на сегодняшний день хулиган за оскорбления отделается штрафом до трёх тысяч", — отметила юрист в беседе с РИА "Новости".
При этом эксперт добавила, что распространение ложных сведений и подрыв репутации может подпасть под более серьёзные статьи — "Угроза жизни" и "Клевета". За подобные проступки человеку может грозить внушительный штраф до миллиона рублей или даже три года тюрьмы. Мухамедшина подчеркнула, что ещё строже российское законодательство к тем, кто распространяет ложные данные, пользуясь служебным положением. Также за оскорбления потерпевший может через суд потребовать возмещение морального вреда, подытожила юрист.
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