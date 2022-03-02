Трамп обвинил Байдена, Запад и НАТО в эскалации на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего американского лидера Джо Байдена, НАТО и страны Запада в том, что они допустили эскалацию напряжённости на Украине. Заявление экс-главы Белого дома приводит его пресс-служба.

"Для человечества ужасно, что Байден, НАТО и Запад столь отвратительным образом провалились, позволив ей начаться", — отметил политик.

По словам Трампа, вместо того чтобы проявить жёсткость и силу, они назвали главной угрозой мировой безопасности "утку" о глобальном потеплении, лишили США энергетической независимости, а "затем поставили Европу, Штаты и остальной мир в зависимое положение от российской нефти".

Ранее Трамп, выступая на Конференции консервативных кругов США, заявил, что президент России Владимир Путин в ситуации вокруг Украины оказался мудрее американского руководства и обыграл Байдена. Лайф также писал, что Трамп назвал гениальным шаг России по признанию независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По мнению республиканца, украинский кризис во время его президентства был в более спокойной фазе, в том числе и благодаря его отношениям с Путиным. Экс-президент США считает, что отлично ладил с российским коллегой и нравился ему. Политик отметил: "Этот парень очень сообразительный, он крепкий орешек! У него большое обаяние и много гордости. Но к тому же он любит свою страну".