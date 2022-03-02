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2 марта, 02:44

Байден отрицает, что санкции против России ударят по американцам

При этом ранее он сам говорил, что рестрикции против РФ приведут к росту цен на топливо.

Санкции, введённые Вашингтоном в отношении Москвы, направлены исключительно на российскую экономику. Об этом в ходе выступления с ежегодным посланием перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США заявил американский лидер Джо Байден.

По словам президента, власти страны будут прикладывать все силы для того, чтобы максимально оградить американский бизнес и потребителей от влияния антироссийских рестрикций.

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"Я предпринимаю решительные действия, чтобы удостовериться, что эффект от наших санкций нацелен на российскую экономику. Я буду использовать все инструменты в нашем распоряжении, чтобы защитить американский бизнес и потребителей", — сказал он.

Напомним, что поводом для санкций в отношении России и прочих ограничений экономического плана стала российская "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

Байден признал, что санкции против России приведут к росту цен на топливо

Байден признал, что санкции против России приведут к росту цен на топливо

Обложка © ТАСС / EPA / SHAWN THEW

Максим Плетнёв

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