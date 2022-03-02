Байден отрицает, что санкции против России ударят по американцам

Санкции, введённые Вашингтоном в отношении Москвы, направлены исключительно на российскую экономику. Об этом в ходе выступления с ежегодным посланием перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США заявил американский лидер Джо Байден.

По словам президента, власти страны будут прикладывать все силы для того, чтобы максимально оградить американский бизнес и потребителей от влияния антироссийских рестрикций.

"Я предпринимаю решительные действия, чтобы удостовериться, что эффект от наших санкций нацелен на российскую экономику. Я буду использовать все инструменты в нашем распоряжении, чтобы защитить американский бизнес и потребителей", — сказал он.