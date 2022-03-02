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2 марта, 03:06

Цена нефти Brent установила очередной максимум — $111 за баррель впервые с июля 2014 года

Это уже четвёртая отметка, которую 2 марта преодолела эталонная североморская марка чёрного золота. Ранее она подорожала до 108, 109 и 110 долларов за баррель.

Нефть Brent продолжает дорожать, стоимость её фьючерса с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже ICE выросла до 111,09 доллара за баррель (+5,83%). Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 05:46 мск.

По данным на 05:52 мск, цена эталонной марки замедлила рост, торгуясь на уровне $111,03 за баррель. В последний раз баррель Brent оценивался выше 111 долларов в июле 2014 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI выросла на 5,68% — до $109,28 за баррель.

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Напомним, 2 марта нефть Brent последовательно преодолела отметки в 108, 109 и 110 долларов за баррель.

Ранее Лайф писал, что цена газа в Европе подскочила на 35%.

Обложка © Pixabay

Никита Никонов

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