Цена нефти Brent установила очередной максимум — $111 за баррель впервые с июля 2014 года

Нефть Brent продолжает дорожать, стоимость её фьючерса с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже ICE выросла до 111,09 доллара за баррель (+5,83%). Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 05:46 мск.

По данным на 05:52 мск, цена эталонной марки замедлила рост, торгуясь на уровне $111,03 за баррель. В последний раз баррель Brent оценивался выше 111 долларов в июле 2014 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI выросла на 5,68% — до $109,28 за баррель.

Напомним, 2 марта нефть Brent последовательно преодолела отметки в 108, 109 и 110 долларов за баррель.