Байден перепутал украинцев с иранцами
Из-за подобных оговорок и казусов в народе американского лидера прозвали Джо Деменцио.
Отрезок из выступления президента Джо Байдена перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США. Видео © Twitter / Conservative News
Очередное публичное выступление президента США Джо Байдена не обошлось без казусов. На этот раз, говоря о российской спецоперации по защите Донбасса во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, американский лидер завершил свою речь, назвав жителей Украины "иранцами".
"Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев", — заявил американский лидер.
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Лайф уже неоднократно рассказывал, что Джо Байден часто попадает в неловкие ситуации. Однажды американский лидер перепутал внучку со своим умершим сыном, а также оговорился и заявил, что любит детей "больше, чем людей". Кроме того, вице-президента Камалу Харрис Байден не раз называл президентом Штатов. Однажды он даже перепутал экс-лидеров страны Барака Обаму и Дональда Трампа. Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище — Джо Деменцио.
Обложка © Facebook / Joe Biden