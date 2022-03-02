Байден перепутал украинцев с иранцами

Очередное публичное выступление президента США Джо Байдена не обошлось без казусов. На этот раз, говоря о российской спецоперации по защите Донбасса во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, американский лидер завершил свою речь, назвав жителей Украины "иранцами".