Премьер Японии Кисида ушёл от ответа на вопрос о закрытии неба для России
Как отметил политик, власти страны будут руководствоваться решениями других стран и в первую очередь — членов G7.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Обложка © ТАСС / Zuma
Премьер-министр Японии Фумио Кисида не дал журналистам однозначного ответа на вопрос о том, планирует ли страна закрыть своё воздушное пространство для российских авиакомпаний.
"Относительно мер по запрету пролёта российских авиакомпаний над территорией: разные страны действуют по-разному, но наша страна будет смотреть на развитие событий и действовать во взаимодействии с мировым сообществом, в первую очередь с G7", — сказал премьер-министр.
Напомним, что из-за объявленной президентом России спецоперации по защите Донбасса западные страны ввели ряд санкций и прочих ограничений в отношении РФ. Одним из таких ограничений стало закрытие воздушного пространства для российских авиакомпаний. Так, первой своё небо для РФ закрыла Великобритания в ночь на 25 февраля. В ночь на 28 февраля в силу вступило решение Евросоюза о полном закрытии неба для российских воздушных судов. Аналогичное решение приняли Канада, Швейцария и ещё несколько государств. Россия приняла ответные меры, сначала закрыв небо для 36 стран, а затем ещё одной — Швейцарии.