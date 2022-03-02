Премьер Японии Кисида ушёл от ответа на вопрос о закрытии неба для России

"Относительно мер по запрету пролёта российских авиакомпаний над территорией: разные страны действуют по-разному, но наша страна будет смотреть на развитие событий и действовать во взаимодействии с мировым сообществом, в первую очередь с G7", — сказал премьер-министр.

Напомним, что из-за объявленной президентом России спецоперации по защите Донбасса западные страны ввели ряд санкций и прочих ограничений в отношении РФ. Одним из таких ограничений стало закрытие воздушного пространства для российских авиакомпаний. Так, первой своё небо для РФ закрыла Великобритания в ночь на 25 февраля. В ночь на 28 февраля в силу вступило решение Евросоюза о полном закрытии неба для российских воздушных судов. Аналогичное решение приняли Канада, Швейцария и ещё несколько государств. Россия приняла ответные меры, сначала закрыв небо для 36 стран, а затем ещё одной — Швейцарии.