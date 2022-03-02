American Express прекратила сотрудничество с партнёрами в России

Американская финансовая компания American Express объявила о прекращении сотрудничества с партнёрами в России на фоне новых санкций. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

"У нас небольшие деловые связи в России, они включают одного партнёра, выпускающего карты, и ещё нескольких, использующих торговый эквайринг для проведения платежей. С самого начала этого кризиса мы следовали санкциям США и международных партнёров", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что деловые отношения уже были прекращены с российскими банками-партнёрами. В дальнейшем American Express будет следовать всем законам и требованиям, которые будут применяться по мере развития ситуации.