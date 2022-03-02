American Express прекратила сотрудничество с партнёрами в России
В компании пояснили, что намерены следовать всем требованиям, которые будут применяться по мере развития ситуации.
Американская финансовая компания American Express объявила о прекращении сотрудничества с партнёрами в России на фоне новых санкций. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
"У нас небольшие деловые связи в России, они включают одного партнёра, выпускающего карты, и ещё нескольких, использующих торговый эквайринг для проведения платежей. С самого начала этого кризиса мы следовали санкциям США и международных партнёров", — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что деловые отношения уже были прекращены с российскими банками-партнёрами. В дальнейшем American Express будет следовать всем законам и требованиям, которые будут применяться по мере развития ситуации.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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