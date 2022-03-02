Мажилис Казахстана утвердил сложение депутатских полномочий дочери Назарбаева

Нижняя палата парламента Казахстана утвердила сложение депутатских полномочий дочерью первого президента страны Даригой Назарбаевой. Об этом во время заседания Мажилиса заявил член ЦИК республики Асылбек Смагулов. Соответствующее заявление Назарбаева подала в конце февраля.

"В связи с тем, что Назарбаева подала заявление о досрочном прекращении полномочий, Центральная избирательная комиссия вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении её полномочий", — сказал Смагулов. Большинство парламентариев это решение поддержали.