Мажилис Казахстана утвердил сложение депутатских полномочий дочери Назарбаева
Соответствующее заявление было подано в феврале. Отмечается, что депутаты поддержали это решение.
Дарига Назарбаева. Обложка © ТАСС / Павел Александров
Нижняя палата парламента Казахстана утвердила сложение депутатских полномочий дочерью первого президента страны Даригой Назарбаевой. Об этом во время заседания Мажилиса заявил член ЦИК республики Асылбек Смагулов. Соответствующее заявление Назарбаева подала в конце февраля.
"В связи с тем, что Назарбаева подала заявление о досрочном прекращении полномочий, Центральная избирательная комиссия вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении её полномочий", — сказал Смагулов. Большинство парламентариев это решение поддержали.
Напомним, что на фоне январских масштабных митингов в Казахстане местное правительство ушло в отставку. В конце месяца также стало известно, что старшая дочь первого президента республики Дарига Назарбаева лишилась членства в Политсовете казахстанской партии "Нур Отан". Позже у неё обнаружили роскошные особняки за €100 млн в Германии, а 25 февраля Назарбаева заявила о сложении депутатских полномочий.