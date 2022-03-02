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2 марта, 04:19

Глава МИД Турции опроверг давление на Анкару для присоединения к санкциям против России

Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция занимает принципиальную позицию и не обязана вставать на чью-либо сторону. По его словам, Анкара имеет хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом.

На Анкару никто не оказывал давления с целью присоединения к санкциям против России. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Не было никакого требования или давления на Турцию, чтобы она присоединилась к санкциям против России. Мы вообще не участвовали и не имеем никакого желания участвовать в таких санкциях в принципе. Турция занимает принципиальную позицию. Турция не обязана занимать чью-либо сторону", — приводит слова главы МИД агентство Anadolu.

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Чавушоглу добавил, что Турция имеет хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной.

Ранее официальный представитель президента страны Ибрагим Калын заявил, что Турция не намерена вводить санкции против России. Он подчеркнул, что Анкара должна действовать с учётом своих приоритетов. Также Калын напомнил, что у РФ и Турции тесные торговые связи в ряде сфер.

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Ранее многие западные страны ввели в отношении РФ санкции и прочие ограничения. Поводом для них стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

Обложка © ТАСС / Zuma

Никита Никонов

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