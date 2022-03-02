Глава МИД Турции опроверг давление на Анкару для присоединения к санкциям против России

На Анкару никто не оказывал давления с целью присоединения к санкциям против России. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Не было никакого требования или давления на Турцию, чтобы она присоединилась к санкциям против России. Мы вообще не участвовали и не имеем никакого желания участвовать в таких санкциях в принципе. Турция занимает принципиальную позицию. Турция не обязана занимать чью-либо сторону", — приводит слова главы МИД агентство Anadolu.

Чавушоглу добавил, что Турция имеет хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной.

Ранее официальный представитель президента страны Ибрагим Калын заявил, что Турция не намерена вводить санкции против России. Он подчеркнул, что Анкара должна действовать с учётом своих приоритетов. Также Калын напомнил, что у РФ и Турции тесные торговые связи в ряде сфер.