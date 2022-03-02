Ростуризм рекомендует не посещать страны, которые ввели санкции против России

Россиянам следует отказаться от посещения стран, которые ввели против РФ санкции. Такую рекомендацию дала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм настоятельно рекомендует всем гражданам России, которые отправляются за рубеж в туристические и деловые поездки, по возможности отказаться от посещения стран, которые ввели санкции и ограничения по отношению к России", — приводит слова Догузовой пресс-служба ведомства.

По словам главы Ростуризма, посещение данных государств может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в РФ. Также ведомство рекомендует туроператорам приостановить продажи туров в страны, которые ввели санкции против России. Аналогичная рекомендация действует в отношении государств Карибского бассейна, путь к которым лежит через закрытое воздушное пространство ЕС и Канады.

"Туристам, которые забронировали туры в недоступные для путешествий страны, рекомендуется обратиться к туроператору для подбора альтернативного направления", — подчеркнула Догузова.

Ранее руководитель Ростуризма назвала самые "проблемные" страны, из которых не могут вернуться россияне в связи с закрытием воздушного пространства.