Байден захотел стать первым президентом, кто уменьшит дефицит бюджета США на $1 трлн

Администрация США в нынешнем составе планирует уменьшить дефицит бюджета страны более чем на один триллион долларов. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.

По словам президента, предыдущая администрация не только способствовала увеличению дефицита, уменьшив налоги для богатых людей и крупных корпораций с большими доходами, но и нарушила работу надзорных органов, которые контролируют неэффективное расходование средств, выделенных на помощь при пандемии. Байден также пообещал снизить расходы бюджета.

"К концу этого года дефицит сократится менее чем вдвое по сравнению с тем, каким он был до моего вступления в должность президента", — добавил глава государства.