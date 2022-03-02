Рогозин: В Москву вернулась первая группа специалистов с космодрома Куру
По словам генерального директора "Роскосмоса", на родину прибыли 29 человек. Ещё 56 специалистов и ракетчиков вылетят в ближайшее время, добавил он.
Дмитрий Рогозин. Обложка © Facebook / "Роскосмос"
В Москву вернулась первая группа российских специалистов — стартовиков и ракетчиков, — которые были отозваны с космодрома Куру. Об этом сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в телеграм-канале.
"В Москву из Гвианского космического центра (ГКЦ) вернулась первая группа российских специалистов — стартовиков и ракетчиков — в составе 29 человек", — написал он, уточнив, что оставшиеся 56 человек вылетят на родину в ближайшее время.
Ранее Лайф писал, что "Роскосмос" приостанавливает сотрудничество по организации запусков с космодрома Куру. Тогда Дмитрий Рогозин заметил, это ответ на европейские санкции.