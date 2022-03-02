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2 марта, 06:05

Рогозин: В Москву вернулась первая группа специалистов с космодрома Куру

По словам генерального директора "Роскосмоса", на родину прибыли 29 человек. Ещё 56 специалистов и ракетчиков вылетят в ближайшее время, добавил он.

<p>Дмитрий Рогозин. Обложка © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/1398327333755283/photos/pb.100067935307027.-2207520000../3076818662572800/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Роскосмос"</a></p>

Дмитрий Рогозин. Обложка © Facebook / "Роскосмос"

В Москву вернулась первая группа российских специалистов — стартовиков и ракетчиков, — которые были отозваны с космодрома Куру. Об этом сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в телеграм-канале.

"В Москву из Гвианского космического центра (ГКЦ) вернулась первая группа российских специалистов — стартовиков и ракетчиков — в составе 29 человек", — написал он, уточнив, что оставшиеся 56 человек вылетят на родину в ближайшее время.

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Ранее Лайф писал, что "Роскосмос" приостанавливает сотрудничество по организации запусков с космодрома Куру. Тогда Дмитрий Рогозин заметил, это ответ на европейские санкции.

Светлана Оперук

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