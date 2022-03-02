Рогозин: В Москву вернулась первая группа специалистов с космодрома Куру

В Москву вернулась первая группа российских специалистов — стартовиков и ракетчиков, — которые были отозваны с космодрома Куру. Об этом сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в телеграм-канале.

"В Москву из Гвианского космического центра (ГКЦ) вернулась первая группа российских специалистов — стартовиков и ракетчиков — в составе 29 человек", — написал он, уточнив, что оставшиеся 56 человек вылетят на родину в ближайшее время.