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2 марта, 06:31
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Байден призвал соцсети к ответственности за "эксперименты над детьми" ради прибыли

Он также поприветствовал экс-сотрудницу компании "Фейсбук" (ныне Meta) Фрэнсис Хаген, которая в 2021 году разоблачила игнорирование результатов исследований о вреде их продукции для детей.

<p>Обложка © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/7860876103/photos/pb.100077835098866.-2207520000../10158408843486104/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Обложка © Facebook / Joe Biden

Власти США должны призвать социальные сети к ответственности за "эксперимент над детьми" ради прибыли. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.

"Мы должны требовать ответственности от социальных сетей за общенациональный эксперимент, который они проводят на наших детях во имя прибыли", сказал он, приветствуя в ходе выступления бывшую сотрудницу "Фейсбука" Фрэнсис Хаген.

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Напомним, экс-менеджер компании Фрэнсис Хаген 5 октября 2021 года выступила с разоблачительной речью в Сенате США на тему игнорирования "Фейсбуком" результатов исследований о вреде своей продукции для детей. Причём о желании компании увеличить прибыль в ущерб интересам общества она заявила ещё до того, как 4 октября произошёл глобальный сбой сервисов соцсети. В свою очередь гендиректор "Фейсбука" (ныне Meta) Марк Цукерберг отверг обвинения в алчности. Он задал в своей публикации вопросы и в адрес Конгресса США об установлении правил для пользователей из молодёжной аудитории соцсетей.

Светлана Оперук

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