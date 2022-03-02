Байден призвал соцсети к ответственности за "эксперименты над детьми" ради прибыли
Он также поприветствовал экс-сотрудницу компании "Фейсбук" (ныне Meta) Фрэнсис Хаген, которая в 2021 году разоблачила игнорирование результатов исследований о вреде их продукции для детей.
Обложка © Facebook / Joe Biden
Власти США должны призвать социальные сети к ответственности за "эксперимент над детьми" ради прибыли. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.
"Мы должны требовать ответственности от социальных сетей за общенациональный эксперимент, который они проводят на наших детях во имя прибыли", — сказал он, приветствуя в ходе выступления бывшую сотрудницу "Фейсбука" Фрэнсис Хаген.
Напомним, экс-менеджер компании Фрэнсис Хаген 5 октября 2021 года выступила с разоблачительной речью в Сенате США на тему игнорирования "Фейсбуком" результатов исследований о вреде своей продукции для детей. Причём о желании компании увеличить прибыль в ущерб интересам общества она заявила ещё до того, как 4 октября произошёл глобальный сбой сервисов соцсети. В свою очередь гендиректор "Фейсбука" (ныне Meta) Марк Цукерберг отверг обвинения в алчности. Он задал в своей публикации вопросы и в адрес Конгресса США об установлении правил для пользователей из молодёжной аудитории соцсетей.