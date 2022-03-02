Байден призвал соцсети к ответственности за "эксперименты над детьми" ради прибыли

"Мы должны требовать ответственности от социальных сетей за общенациональный эксперимент, который они проводят на наших детях во имя прибыли", — сказал он, приветствуя в ходе выступления бывшую сотрудницу "Фейсбука" Фрэнсис Хаген.

Напомним, экс-менеджер компании Фрэнсис Хаген 5 октября 2021 года выступила с разоблачительной речью в Сенате США на тему игнорирования "Фейсбуком" результатов исследований о вреде своей продукции для детей. Причём о желании компании увеличить прибыль в ущерб интересам общества она заявила ещё до того, как 4 октября произошёл глобальный сбой сервисов соцсети. В свою очередь гендиректор "Фейсбука" (ныне Meta) Марк Цукерберг отверг обвинения в алчности. Он задал в своей публикации вопросы и в адрес Конгресса США об установлении правил для пользователей из молодёжной аудитории соцсетей.