Мэр Донецка сообщил о повреждениях школы и больницы в результате обстрела ВСУ

Кроме того, ночные удары пришлись на газовую трубу в Кировском районе города, а в Киевском районе снаряд попал на территорию завода "Точмаш", добавил градоначальник.

В ходе ночного обстрела Вооружённых сил Украины были повреждены больница и школа в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Как он написал в телеграм-канале, у городской клинической больницы № 21 повреждена кровля и остекление, а у школы № 71 — остекление. Кроме того, помимо домов и хозпостроек повреждения получило здание донецкого спортивного комплекса "Дельфин".