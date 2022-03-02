Мэр Донецка сообщил о повреждениях школы и больницы в результате обстрела ВСУ
Кадры обстрела Донецка. Обложка © Telegram-канал "Алексей КулемZин"
Кроме того, ночные удары пришлись на газовую трубу в Кировском районе города, а в Киевском районе снаряд попал на территорию завода "Точмаш", добавил градоначальник.
В ходе ночного обстрела Вооружённых сил Украины были повреждены больница и школа в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Как он написал в телеграм-канале, у городской клинической больницы № 21 повреждена кровля и остекление, а у школы № 71 — остекление. Кроме того, помимо домов и хозпостроек повреждения получило здание донецкого спортивного комплекса "Дельфин".
По словам Кулемзина, повреждения зафиксированы и в других районах города. Так, в Кировском районе удар пришёлся в район газовой трубы, а в Киевском районе снаряд попал на территорию завода "Точмаш".
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