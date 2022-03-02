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2 марта, 06:53

Пользователи вновь сообщают о сбоях в работе Instagram

Подавляющее большинство жалуется на проблемы в использовании приложения, также поступает информация о сложностях со входом в профиль и в работе веб-сайта соцсети.

<p>Обложка © Pexels</p>

Обложка © Pexels

Пользователи из России вновь сообщают о сбоях в работе "Инстаграма", следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов по всему миру.

Так, с самого утра 2 марта люди стали жаловаться на проблемы. Большинство из них (более 80%) касается сложностей в работе приложения, также поступают жалобы на проблемы с профилем и веб-сайтом соцсети. Помимо россиян со сбоями столкнулись жители Германии, Франции, США и ряда других стран.

В работе Instagram, TikTok и Facebook в России произошёл крупный сбой

В работе Instagram, TikTok и Facebook в России произошёл крупный сбой

А ранее россиянам рассказали, как устранить сбои в "Инстаграме". Эксперты отметили, что, если приложение полностью заблокируют в России, ограничение можно будет обойти с помощью VPN.

Артур Лапсаков

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