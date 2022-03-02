Пользователи вновь сообщают о сбоях в работе Instagram

Пользователи из России вновь сообщают о сбоях в работе "Инстаграма", следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов по всему миру.

Так, с самого утра 2 марта люди стали жаловаться на проблемы. Большинство из них (более 80%) касается сложностей в работе приложения, также поступают жалобы на проблемы с профилем и веб-сайтом соцсети. Помимо россиян со сбоями столкнулись жители Германии, Франции, США и ряда других стран.