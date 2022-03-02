Еврокомиссия: Санкции против России ударят по экономике Евросоюза

При этом в организации подчеркнули, что последствия, которые принесут с собой рестрикции, являются "ценой, которую стоит заплатить за защиту демократии и мира".

Антироссийские санкции Евросоюза будут иметь негативные последствия для экономики стран – членов организации из-за роста цен на топливные ресурсы и инфляции. Об этом говорится в распространённом в среду заявлении Еврокомиссии.

В документе утверждается, что в связи с украинским кризисом в сочетании с существующими проблемами, такими как инфляция и высокие цены на энергоносители, санкции Евросоюза неизбежно будут иметь негативные последствия для собственной экономики.

"Наши санкции неизбежно будут иметь негативные последствия для экономики. Но это цена, которую стоит заплатить за защиту демократии и мира", — резюмируется в сообщении.