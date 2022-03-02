Еврокомиссия: Санкции против России ударят по экономике Евросоюза
При этом в организации подчеркнули, что последствия, которые принесут с собой рестрикции, являются "ценой, которую стоит заплатить за защиту демократии и мира".
Антироссийские санкции Евросоюза будут иметь негативные последствия для экономики стран – членов организации из-за роста цен на топливные ресурсы и инфляции. Об этом говорится в распространённом в среду заявлении Еврокомиссии.
В документе утверждается, что в связи с украинским кризисом в сочетании с существующими проблемами, такими как инфляция и высокие цены на энергоносители, санкции Евросоюза неизбежно будут иметь негативные последствия для собственной экономики.
"Наши санкции неизбежно будут иметь негативные последствия для экономики. Но это цена, которую стоит заплатить за защиту демократии и мира", — резюмируется в сообщении.
А ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призналась, что антироссийские санкции ударят по экономике Европы. Но при этом она уверена, что европейцы должны с пониманием к этому отнестись и поддержать рестрикции в адрес Москвы.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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