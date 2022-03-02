Мазепин не сможет выступить на этапе "Формулы-1" в Великобритании

Российский гонщик команды "Формулы-1" "Хаас" Никита Мазепин не сможет выступить на Гран-при Великобритании даже в нейтральном статусе. Об этом сообщает Би-би-си.

Британская ассоциация автоспорта отказалась признавать лицензии гонщиков из России. Это означает, что Мазепин не сможет выйти на старт Гран-при Великобритании, даже если останется в составе американской команды "Хаас".

Ранее Международная автомобильная федерация (FIA) объявила, что российские и белорусские гонщики будут выступать на международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.