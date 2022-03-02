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Опубликовано 2 марта 2022, 15:57

Мазепин не сможет выступить на этапе "Формулы-1" в Великобритании

Ранее Международная автомобильная федерация (FIA) объявила, что российские гонщики будут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Российский гонщик команды "Формулы-1" "Хаас" Никита Мазепин не сможет выступить на Гран-при Великобритании даже в нейтральном статусе. Об этом сообщает Би-би-си.

Британская ассоциация автоспорта отказалась признавать лицензии гонщиков из России. Это означает, что Мазепин не сможет выйти на старт Гран-при Великобритании, даже если останется в составе американской команды "Хаас".

Ранее Международная автомобильная федерация (FIA) объявила, что российские и белорусские гонщики будут выступать на международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

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Мазепин дебютировал в "Формуле-1" в прошлом году. За весь сезон он не смог набрать ни одного очка. Гонка Гран-при Великобритании запланирована на 3 июля.

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Обложка © ТАСС / ZUMA

Роман Фейгин
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