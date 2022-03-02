Депутат Останина предложила выдавать маткапитал сразу после рождения ребёнка

В связи с введёнными против России санкциями глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила отменить трёхлетний период для использования материнского капитала в случае необходимости приобретения жилья. Об этом сообщает РИА "Новости".

Парламентарий направила председателю нижней палаты парламента соответствующее обращение, обосновав его необходимостью усилить государственную поддержку семей с детьми в связи со сложившейся в стране социально-экономической ситуацией, вызванной недружественными действиями США и других иностранных государств.

Сейчас реализовать право на использование маткапитала на приобретение жилья можно не ранее чем через три года после рождения или усыновления ребёнка, за исключением ситуаций, связанных с уплатой первоначального взноса или погашением основного долга и уплатой процентов по кредитам или займам. Однако потребность в улучшении жилищных условий для семьи возникает в ближайшей перспективе, а не через три года, уточнила в документе Останина.

Кроме того, депутат заметила, что сложившаяся ситуация может потребовать более тщательной корректировки размера маткапитала, комитет выступает за введение ежеквартальной индексации его размера.