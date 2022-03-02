Депутат Останина предложила выдавать маткапитал сразу после рождения ребёнка
Кроме того, заметила парламентарий, сложившаяся ситуация может потребовать более тщательной корректировки размера такой льготы и введения ежеквартальной индексации.
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В связи с введёнными против России санкциями глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила отменить трёхлетний период для использования материнского капитала в случае необходимости приобретения жилья. Об этом сообщает РИА "Новости".
Парламентарий направила председателю нижней палаты парламента соответствующее обращение, обосновав его необходимостью усилить государственную поддержку семей с детьми в связи со сложившейся в стране социально-экономической ситуацией, вызванной недружественными действиями США и других иностранных государств.
Сейчас реализовать право на использование маткапитала на приобретение жилья можно не ранее чем через три года после рождения или усыновления ребёнка, за исключением ситуаций, связанных с уплатой первоначального взноса или погашением основного долга и уплатой процентов по кредитам или займам. Однако потребность в улучшении жилищных условий для семьи возникает в ближайшей перспективе, а не через три года, уточнила в документе Останина.
Кроме того, депутат заметила, что сложившаяся ситуация может потребовать более тщательной корректировки размера маткапитала, комитет выступает за введение ежеквартальной индексации его размера.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что экономика России "устоит на ногах" после западных санкций. Представитель Кремля отметил, что сейчас данная отрасль испытывает серьёзные удары. Однако, по его словам, запас прочности, как и потенциал, всё же имеется.