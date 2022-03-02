Врачи рассказали о заболеваниях, которые обостряются весной

На весну приходится пик аллергических реакций. Это проявляется в виде сыпи, заложенности носа и першения в горле. Об этом рассказала врач-аллерголог Надежда Логинова в беседе с "Вечерней Москвой".

"Главным раздражителем выступает пыльца у цветущих растений. Она появляется чуть позже — в конце марта или в середине весны. Поэтому люди, которые страдают от аллергических осложнений, должны выходить на прогулку в то время суток, когда пыльца не активна, а это раннее утро, вечер, или в дождливую погоду", — отметила специалист.

Одним из самых распространённых видов аллергии является поллиноз, о котором говорят прозрачные выделения из носа, зуд, чихание и заложенность. Эксперты рекомендуют при лечении использовать специфическую иммунотерапию с помощью аллергенов, но начинать её нужно за пять–шесть месяцев до начала сезона.

Кроме того, весной многие страдают от хандры, избавиться от которой помогут правильный режим сна, активный отдых и отказ от умственной и физической деятельности.

"Такое явление происходит по той причине, что происходит увеличение светового дня. Затем возникают несогласованность биоритмов, нарушается работа внутренних органов и систем. У некоторых людей обостряется авитаминоз на фоне неустойчивой погоды", — уточнила семейный психолог Юлия Изотова.

Со сменой сезона также возникают проблемы с кожей. Так, у подростков и женщин от 20 до 43 лет могут появиться угри, вызванные влажной и прохладной весной.

"Для профилактики соблюдайте диету и не употребляйте продукты, которые вызывают обострение нейродермита и экземы. При обострениях следует использовать гормональные препараты и мази, назначенные врачом", — подчеркнула врач-дерматолог Ирина Девятова.

Кроме того, специалисты советуют чаще проводить влажную уборку и проветривать помещение, так как весной активничают клещи, которые живут в домашней пыли и мебели.