Башкирский бизнесмен разбил iPad молотком в знак протеста против Apple

Бизнесмен из Башкирии Альберт Мухамедьяров разбивает молотком iPad. Видео © Instagram / albert_muhamediarov

Бизнесмен из Башкирии Альберт Мухамедьяров рассказал, что разбил iPad молотком в знак протеста против Apple, которая отказалась от продажи продукции в России, а также чтобы поддержать разработку отечественной аналогичной техники. Об этом сообщает "Газета.ru".

"Я считаю, это совершенно неправильно со стороны американцев таким образом политическую ситуацию использовать и вредить гражданам России. С удовольствием перейду на нашу технику: дай бог, она будет произведена в ближайшее время. Я думаю, это сейчас даст ускорения", — сказал он.

Мухамедьяров объяснил, что готов покупать российские смартфоны, если в них будет присутствовать весь необходимый функционал. Он добавил, что будет этому рад и из патриотических соображений, и из экономических. По его словам, в гаджетах россияне пользуются лишь одним-двумя мессенджерами и звонками.

При этом бизнесмен рассказал, что его жена была против такого решения и не дала ему разбить свой iPhone. Мужчина заявил, что больше не купит ей продукцию компании Apple.

"Только планшету досталось. У меня телефона другого нет. Супруга была против, но я ей сказал, что больше iPad или телефоны покупать не буду. Она, конечно, не дала свой разломать, это у неё единственный телефон, я бы его тоже разломал", — рассказал Мухамедьяров.

Ранее стало известно, что Apple ограничила работу Apple Pay в России. Компания также подтвердила, что приостановила на официальном сайте продажу своей техники в РФ.