"Трагическое разрушение олимпийской семьи": Союз спортсменов назвал геноцидом отстранение россиян и белорусов от соревнований
Там также призвали инициаторов бана атлетов пересмотреть все последние решения во избежание проблем в будущем.
Российский союз спортсменов (РСС) прокомментировал решение МОК и ряда других организаций отстранить россиян от ряда международных соревнований, назвав данное явление геноцидом.
"На наших глазах в угоду политическим требованиям и тенденциозному внешнему влиянию происходит трагическое разрушение олимпийской семьи, частью которой мы всегда с гордостью были. Мы выступаем категорически против спортивного геноцида российских и белорусских спортсменов. Обращаемся ко всем ответственным и причастным лицам и организациям. Пересмотрите ваши последние решения! С исторической точки зрения они губительны для олимпийского сообщества", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что на фоне проведения "Операции Z" на Украине целый ряд спортивных организаций отстранил от международных соревнований российских атлетов. Такое решение вынесли в МОК, FIFA, IIHF, Международном союзе биатлонистов, лыжного спорта, World Athletics и других организациях.
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