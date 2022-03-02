"Трагическое разрушение олимпийской семьи": Союз спортсменов назвал геноцидом отстранение россиян и белорусов от соревнований

"На наших глазах в угоду политическим требованиям и тенденциозному внешнему влиянию происходит трагическое разрушение олимпийской семьи, частью которой мы всегда с гордостью были. Мы выступаем категорически против спортивного геноцида российских и белорусских спортсменов. Обращаемся ко всем ответственным и причастным лицам и организациям. Пересмотрите ваши последние решения! С исторической точки зрения они губительны для олимпийского сообщества", — говорится в сообщении.