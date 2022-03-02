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2 марта, 12:35

"Трагическое разрушение олимпийской семьи": Союз спортсменов назвал геноцидом отстранение россиян и белорусов от соревнований

Там также призвали инициаторов бана атлетов пересмотреть все последние решения во избежание проблем в будущем.

Российский союз спортсменов (РСС) прокомментировал решение МОК и ряда других организаций отстранить россиян от ряда международных соревнований, назвав данное явление геноцидом.

"На наших глазах в угоду политическим требованиям и тенденциозному внешнему влиянию происходит трагическое разрушение олимпийской семьи, частью которой мы всегда с гордостью были. Мы выступаем категорически против спортивного геноцида российских и белорусских спортсменов. Обращаемся ко всем ответственным и причастным лицам и организациям. Пересмотрите ваши последние решения! С исторической точки зрения они губительны для олимпийского сообщества", — говорится в сообщении.

"Вне политики": Как Запад изолирует российский спорт на фоне событий на Украине

"Вне политики": Как Запад изолирует российский спорт на фоне событий на Украине

Ранее Лайф сообщал, что на фоне проведения "Операции Z" на Украине целый ряд спортивных организаций отстранил от международных соревнований российских атлетов. Такое решение вынесли в МОК, FIFA, IIHF, Международном союзе биатлонистов, лыжного спорта, World Athletics и других организациях.

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Шамиль Гаджиев
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